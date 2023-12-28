Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Челси — Кристал Пэлас — 2:1, обзор матча 19-го тура АПЛ, чемпионат Англии, 27 декабря 2023, голы: Мудрик, Мадуэке, Олисе

«Челси» вытащил дерби на 89-й минуте! Спас тот, от кого не ждали
Григорий Телингатер
«Челси» вытащил дерби на 89-й минуте!
Аудио-версия:
Комментарии
Мадуэке «похоронил» команду, которая его воспитала.

«Челси» оказался в тяжёлой ситуации. Помимо многочисленных травм, из-за перебора жёлтых карточек выбыли ещё два лучших игрока атаки. Стерлинг и Палмер получили по пятому предупреждению в прошлом туре и теперь пропускали дерби с «Кристал Пэлас». В результате в основе «Челси» дебютировали одновременно Нкунку и Матсен.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
27 декабря 2023, среда. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Мудрик – 13'     1:1 Олисе – 45+1'     2:1 Мадуэке – 89'    

По игре не казалось, что у Почеттино проблем больше обычного. Даже при травмированном Фернандесе «Челси» сразу забрал инициативу и владел мячом в два раза больше соперника. Опасные моменты появлялись примерно в той же пропорции.

Гюсто начал атаку на своём правом фланге, а спустя несколько секунд отдал голевую, уже будучи слева. Помогло, что Клайн поскользнулся и упустил своего игрока. Примерно с линии вратарской точно пробил Мудрик. Это его третий мяч за «Челси» и первый на «Стэмфорд Бридж».

«Челси» — «Кристал Пэлас» — 2:1

«Челси» — «Кристал Пэлас» — 2:1

Фото: Кадр трансляции

«Кристал Пэлас» в первом тайме имел несколько неплохих подходов — выделялись Олисе и Эзе, но все удары гостей шли мимо. А потом Олисе попал! Уже в компенсированное к первому тайму время вингер оказался в полном одиночестве в чужой штрафной. Успел и принять мяч на грудь, и подстроиться под удар, который пришёлся в ближний угол. При таком расстоянии тяжеловато винить вратаря. Куда больше вопросов к защитникам, которые забыли обернуться и оставили соперника неприкрытым.

«Челси» — «Кристал Пэлас» — 2:1

«Челси» — «Кристал Пэлас» — 2:1

Фото: Кадр трансляции

Во втором тайме хозяева перестроились. За «Челси» наконец дебютировал Лавиа, который восстановился после травмы. Команда Почеттино продолжала создавать моменты, но каждый раз ей чего-то не хватало. Шикарную возможность упустил Джексон — вышел один на один с соперником, но пробил мимо ворот, а затем рухнул на газон и схватился за голову.

«Челси» — «Кристал Пэлас» — 2:1

«Челси» — «Кристал Пэлас» — 2:1

Фото: Кадр трансляции

И буквально в следующей атаке тот же Джексон забил после навеса Тьяго Силвы. Однако и на этот раз что-то пошло не так. Теперь нападающий забрался в офсайд. Небольшой, но всё же он был.

«Челси» — «Кристал Пэлас» — 2:1

«Челси» — «Кристал Пэлас» — 2:1

Фото: Кадр трансляции

«Челси» дожал-таки соперника в самом конце матча. Эзе сфолил на Мадуэке в штрафной: главный судья посчитал, что единоборство было допустимым, но VAR настоял на пенальти. Мяч на 89-й минуте забрал пострадавший Мадуэке (кстати, воспитанник в том числе «Кристал Пэлас») и через паузу точно пробил в угол — первый гол в сезоне для 21-летнего англичанина. Спас тот, от кого не ждали.

Судья добавил восемь минут, но «Челси» удержал преимущество и благодаря этой победе поднялся на 10-е место. В последнем матче в 2023 году лондонцы сыграют с «Лутоном», так что у «Челси» неплохие шансы хотя бы закончить сезон на чём-то позитивном.

Цифры, которые действительно впечатляют:
Крупнейшие изменения стоимости игроков за 2023 год. Талант из АПЛ подорожал на 6400%!
Крупнейшие изменения стоимости игроков за 2023 год. Талант из АПЛ подорожал на 6400%!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android