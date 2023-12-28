«Челси» вытащил дерби на 89-й минуте! Спас тот, от кого не ждали

«Челси» оказался в тяжёлой ситуации. Помимо многочисленных травм, из-за перебора жёлтых карточек выбыли ещё два лучших игрока атаки. Стерлинг и Палмер получили по пятому предупреждению в прошлом туре и теперь пропускали дерби с «Кристал Пэлас». В результате в основе «Челси» дебютировали одновременно Нкунку и Матсен.

По игре не казалось, что у Почеттино проблем больше обычного. Даже при травмированном Фернандесе «Челси» сразу забрал инициативу и владел мячом в два раза больше соперника. Опасные моменты появлялись примерно в той же пропорции.

Гюсто начал атаку на своём правом фланге, а спустя несколько секунд отдал голевую, уже будучи слева. Помогло, что Клайн поскользнулся и упустил своего игрока. Примерно с линии вратарской точно пробил Мудрик. Это его третий мяч за «Челси» и первый на «Стэмфорд Бридж».

«Челси» — «Кристал Пэлас» — 2:1 Фото: Кадр трансляции

«Кристал Пэлас» в первом тайме имел несколько неплохих подходов — выделялись Олисе и Эзе, но все удары гостей шли мимо. А потом Олисе попал! Уже в компенсированное к первому тайму время вингер оказался в полном одиночестве в чужой штрафной. Успел и принять мяч на грудь, и подстроиться под удар, который пришёлся в ближний угол. При таком расстоянии тяжеловато винить вратаря. Куда больше вопросов к защитникам, которые забыли обернуться и оставили соперника неприкрытым.

«Челси» — «Кристал Пэлас» — 2:1 Фото: Кадр трансляции

Во втором тайме хозяева перестроились. За «Челси» наконец дебютировал Лавиа, который восстановился после травмы. Команда Почеттино продолжала создавать моменты, но каждый раз ей чего-то не хватало. Шикарную возможность упустил Джексон — вышел один на один с соперником, но пробил мимо ворот, а затем рухнул на газон и схватился за голову.

«Челси» — «Кристал Пэлас» — 2:1 Фото: Кадр трансляции

И буквально в следующей атаке тот же Джексон забил после навеса Тьяго Силвы. Однако и на этот раз что-то пошло не так. Теперь нападающий забрался в офсайд. Небольшой, но всё же он был.

«Челси» — «Кристал Пэлас» — 2:1 Фото: Кадр трансляции

«Челси» дожал-таки соперника в самом конце матча. Эзе сфолил на Мадуэке в штрафной: главный судья посчитал, что единоборство было допустимым, но VAR настоял на пенальти. Мяч на 89-й минуте забрал пострадавший Мадуэке (кстати, воспитанник в том числе «Кристал Пэлас») и через паузу точно пробил в угол — первый гол в сезоне для 21-летнего англичанина. Спас тот, от кого не ждали.

Судья добавил восемь минут, но «Челси» удержал преимущество и благодаря этой победе поднялся на 10-е место. В последнем матче в 2023 году лондонцы сыграют с «Лутоном», так что у «Челси» неплохие шансы хотя бы закончить сезон на чём-то позитивном.