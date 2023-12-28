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«Атлетико» может подписать украинского нападающего Довбика в летнее трансферное окно

Лучший бомбардир «Жироны» Артём Довбик может покинуть клуб по окончании сезона. Как сообщает Objetivo.Atletico в социальной сети X (бывший Twitter) со ссылкой на журналиста Рубена Урию, к форварду проявляет интерес «Атлетико».

Мадридцы могут попробовать подписать контракт с украинцем летом 2024 года.

Ранее сообщалось об интересе к Довбику со стороны «Барселоны» и неназванных клубов английской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий сыграл за «Жирону» 18 матчей, в которых забил 11 голов и отдал четыре передачи. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2028 года.

Довбик перешёл в «Жирону» летом из «Днепра-1» за € 7,75 млн. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины с 24 мячами.

В декабре Довбик стал номинантом на приз лучшему игроку чемпионата Испании.