«Атлетико» может подписать украинского нападающего Довбика в летнее трансферное окно

Лучший бомбардир «Жироны» Артём Довбик может покинуть клуб по окончании сезона. Как сообщает Objetivo.Atletico в социальной сети X (бывший Twitter) со ссылкой на журналиста Рубена Урию, к форварду проявляет интерес «Атлетико».
Мадридцы могут попробовать подписать контракт с украинцем летом 2024 года.
Ранее сообщалось об интересе к Довбику со стороны «Барселоны» и неназванных клубов английской Премьер-лиги.
В нынешнем сезоне 26-летний нападающий сыграл за «Жирону» 18 матчей, в которых забил 11 голов и отдал четыре передачи. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2028 года.
Довбик перешёл в «Жирону» летом из «Днепра-1» за € 7,75 млн. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины с 24 мячами.
В декабре Довбик стал номинантом на приз лучшему игроку чемпионата Испании.