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«Челси» договорился о подписании 17-летнего сенегальского полузащитника

«Челси» договорился о подписании 17-летнего сенегальского полузащитника
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Молодой сенегальский хавбек Пап Дауда Дионг перейдёт в «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, лондонцы договорились о трансфере 17-летнего полузащитника с «Дару Салам». Футболист присоединится к «Челси» летом следующего года, когда станет совершеннолетним. Сумма трансфера на данный момент не уточняется.

Напомним, Дионг дважды появлялся на поле в составе юношеской сборной Сенегала на прошедшем чемпионате мира — 2023. Африканская команда дошла до 1/8 финала, в котором по пенальти уступила будущему серебряному призёру турнира — сборной Франции (0:0, 3:5 по пенальти).

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Челси» к нападающим немецкой Бундеслиги Виктору Бонифасе и Беньямину Шешко.

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