ESPN представил символическую сборную АПЛ за 2023 год

Американский спортивный сайт ESPN объявил символическую сборную лучших игроков английской Премьер-лиги в 2023 году.

Состав символической сборной АПЛ за 2023 год:

Вратарь: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

Защитники: Кайл Уолкер («Манчестер Сити»), Вильям Салиба («Арсенал»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Дэн Бёрн («Ньюкасл Юнайтед»).

Полузащитники: Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»), Мартин Эдегор («Арсенал»).

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).

На данный момент после 19 сыгранных матчей АПЛ лидером является «Ливерпуль», в активе которого 42 очка. На втором месте расположился лондонский «Арсенал» (40). Отметим, что «канониры» имеют один матч в запасе. Далее располагаются «Астон Вилла» (39) м «Манчестер Сити» (34), который также провёл на один матч меньше.