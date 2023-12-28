Капитан «МЮ» Фернандеш создал 100 голевых моментов в АПЛ за 2023 год

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш создал 100 голевых моментов в матчах английской Премьер-лиги за 2023 календарный год, сообщает Squawka. Капитан «красных дьяволов» стал лидером чемпионата Англии по данному показателю.

Также сообщается, что такое достижение удавалось лишь одному игроку АПЛ с момента начала подсчёта этой статистики в сезоне-2004/2005. В 2015 году немецкий полузащитник Месут Озил, на тот момент выступающий за лондонский «Арсенал», создал 104 голевых момента.

В текущем сезоне чемпионата Англии 29-летний португалец принял участие в 18 встречах «Манчестер Юнайтед», в которых отметился тремя забитыми мячами и отдал три результативные передачи.

На данный момент после 19 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте с 31 очком.