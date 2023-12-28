«Милан» определился с кандидатами на усиление защиты

«Милан» прорабатывает варианты с подписанием защитников «ПСЖ» и ПСВ — Норди Мукиэле и Джордана Тезе. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «россонери» заинтересовано в приобретении игрока правого фланга обороны в предстоящее зимнее трансферное окно. Если скауты «Милана» одобрят возможные сделки, боссы клуба выйдут с предложением на «ПСЖ» и ПСВ.

В текущем сезоне на счету Мукиэле девять матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Тезе провёл 25 игр за ПСВ и сумел забить один мяч, а также оформил пять ассистов. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн и € 14 млн соответственно.

Ранее сообщалось об интересе «Милана» к нападающему «Штутгарта» Серу Гирасси.