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«В нём есть что-то от Руни и Тевеса». Гари Невилл — о форварде лондонского «Арсенала»

«В нём есть что-то от Руни и Тевеса». Гари Невилл — о форварде лондонского «Арсенала»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперт Гари Невилл поделился мнением о нападающем лондонского «Арсенала» Габриэле Жезусе.

«Я действительно люблю Жезуса. Он блестящий игрок, и я хотел бы сыграть с ним. В нём есть что-то от Уэйна Руни и Карлоса Тевеса, но у него нет этого инстинкта перед воротами. Иногда он бывает там, где ты не хочешь, чтобы он появлялся», — приводит слова Невилла Sky Sports.

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 19 играх «канониров» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми голами и двумя результативными передачами.

Напомним, на данный момент после 19 сыгранных матчей АПЛ лидером является «Ливерпуль», в активе которого 42 очка. На втором месте расположился лондонский «Арсенал» (40). Отметим, что «канониры» имеют один матч в запасе.

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