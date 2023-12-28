Гари Невилл назвал главную проблему атаки «Арсенала»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперт Гари Невилл поделился мнением об игре нападающих лондонского «Арсенала».

«В «Арсенале» появляется тройка нападающих, которая могла бы быть великолепной. Но они мало, очень мало комбинируют вместе. Это настоящая проблема.

В прошлые годы Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане играли втроём. В «Манчестер Юнайтед», когда мы были на высоте, два передних игрока играли в связке между собой. Защитникам трудно справляться с ними, когда передние игроки сыграны между собой. Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус и Букайо Сака — я не вижу, чтобы они действовали вместе», — приводит слова Невилла Sky Sports.

На данный момент после 19 сыгранных матчей АПЛ лидером является «Ливерпуль», в активе которого 42 очка. На втором месте расположился лондонский «Арсенал» (40). Отметим, что «канониры» имеют один матч в запасе.