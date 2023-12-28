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Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ» ради перехода в «Реал» — El Chiringuito

Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ» ради перехода в «Реал» — El Chiringuito
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Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, у которого в июне заканчивается контракт с французским клубом, не планирует его продлевать. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, 25-летний нападающий рассматривает возможность перехода в мадридский «Реал», причём сделка может быть заключена уже в начале 2024 года.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за парижан 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и двумя результативными передачами. При этом Килиан имеет контракт с «Пари Сен-Жермен» до лета 2024 года, в котором есть опция продления на один год. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 180 млн.

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