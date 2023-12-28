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«Реал» запретил наносить на футболки фамилии Холанда и Мбаппе в клубном магазине

«Реал» запретил наносить на футболки фамилии Холанда и Мбаппе в клубном магазине
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В клубном магазине мадридского «Реала» запретили наносить на футболки фамилии Холанд и Мбаппе, сообщает SER Deportivos.

«Они сказали нам, что такие не продаются, потому что они не выступали в Мадриде. Полагаем, что, если показать свои документы с фамилией Холанд, Месси или Мбаппе, такого не произойдёт», — рассказали болельщики, посетившие магазин. В противном случае у «Реала» нет права на использование имени игроков других команд.

Ранее сообщалось, что нападающий Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ» являются трансферными целями для мадридского клуба в 2024 году, причём француза «сливочные» попытаются заполучить уже зимой.

«Реал» занимает первое место в чемпионате Испании в текущем сезоне с 45 очками после 18 матчей. Столько же очков на счету «Жироны».

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