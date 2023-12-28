Артета: Деклан Райс оправдывает свой ценник

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о полузащитнике своей команды Деклане Райсе. По мнению испанца, 24-летний хавбек успешно справляется с давлением со стороны болельщиков и СМИ.

«Каждый раз, когда вы включаете телевизор, эксперты только и говорят о Райсе и его успехах. Деклан очень умён, он хорошо справляется со всей этой болтовнёй. Не каждому футболисту по силам оправдать сумму, заплаченную за него. Но у Деклана получается, он делает это блестяще», — приводит слова Артеты Football.London.

Райс перешёл в «Арсенал» из «Вест Хэма» минувшим летом за € 116,6 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «молотобойцев» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одним ассистом. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

Ранее главный тренер «Арсенала» высказался о трансферных целях своей команды в январе.