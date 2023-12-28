Экс-глава РПЛ назвал команду, которая станет чемпионом России в текущем сезоне

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Юрий Заварзин высказался о чемпионской гонке в РПЛ, рассказав, какая команда Российской Премьер-Лиги, по его мнению, станет чемпионом России в текущем сезоне РПЛ.

«Не сможет «Динамо» бороться за чемпионство. У нас один чемпион – «Зенит». В тройку «Динамо» может попасть, но на первом месте будет «Зенит».

Не верю, что «Краснодар» впервые в истории может стать чемпионом? Нет, потому что у «Зенита» больше ресурсов. Весь судейский комитет состоит из людей из Санкт-Петербурга. «Краснодар» психологически не готов к чемпионской гонке», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.