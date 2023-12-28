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Канселу назвал футболиста, произведшего на него самое большое впечатление в «Барселоне»

Канселу назвал футболиста, произведшего на него самое большое впечатление в «Барселоне»
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Защитник «Барселоны» Жоау Канселу, присоединившийся к каталонскому клубу минувшим летом, рассказал, кто из его партнёров по команде впечатлил его больше всего.

«Самое большое впечатление на меня произвёл Френки де Йонг. Если бы вы поработали с ним, то увидели бы, как он тренируется и насколько разнообразные вещи умеет делать на поле», — приводит слова Канселу журналистка Мария Гарридо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, де Йонг выступает за каталонский клуб с 2019 года. За этот период нидерландский футболист принял участие в 195 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение 26-летнего игрока рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость де Йонга составляет € 80 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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