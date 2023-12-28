Канселу назвал экс-игрока «Барселоны» в качестве самого сложного оппонента в своей карьере

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу ответил на вопрос, кого он считает самым сложным соперником, против которого ему приходилось играть в своей карьере.

«Определённо могу назвать Неймара. Я столкнулся с Неймаром, когда он был в расцвете сил и выступал за «Барселону». В период его выступлений за «ПСЖ» у него по-прежнему оставался талант, однако атакующая линия «Барселоны» с ним, Месси и Суаресом была невероятна. Просто великолепная команда!» — приводит слова Канселу Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год. За это время бразильский футболист принял участие в 186 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 105 голами и 76 результативными передачами. В составе «Барселоны» Неймар выигрывал Лигу чемпионов, дважды чемпионат Испании, а также трижды завоёвывал Кубок Испании.

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