Тикнизян – об отношениях с телеведущей Ромашкиной: если надо, я буду прогибаться

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал об отношениях с телеведущей Яной Ромашкиной. Он признался, что в их отношениях есть шероховатости, с которыми пара благополучно справляется.

«Понятно, что мы не идеальны, я не идеализирую наши отношения и не говорю, что у нас всё так вот розово и прекрасно. Есть какие-то скандалы, недопонимания. Но они должны быть в отношениях.

Зачастую я являюсь инициатором каких-то, грубо говоря, ссор. И я человек, который, особенно по отношению к своей жене, будет всегда идти на компромиссы. Если надо, я буду прогибаться, потому что это мой человек любимый. И прогибаться не в плане, что я каблук, а то, что я и так знаю, что я от природы априори сильнее, потому что я мужчина. И для меня подойти первым к своей любимой женщине во время ссоры — это сила», — сказал Тикнизян в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».