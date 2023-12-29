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«Арсенал» проиграл «Вест Хэму» и не смог вернуться на первое место АПЛ

Завершился матч 19-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей забивали Томаш Соучек и Константинос Мавропанос.

Таким образом, «Арсенал» потерпел второе поражение за последние четыре матча в чемпионате Англии. «Вест Хэм», в свою очередь, продлил победную серию до трёх матчей.

Таким образом, «Арсенал» не смог вернуться на первое место чемпионата Англии. Команда занимает второе место, набрав 40 очков. От лидирующего «Ливерпуля» команда отстаёт на два очка.

«Вест Хэм», в свою очередь, поднялся на шестое место АПЛ, набрав 33 очка.

В следующем туре АПЛ «Арсенал» встретится «Фулхэмом», а «Вест Хэм» проведёт матч с «Брайтоном». Матчи пройдут 31 декабря и 2 января соответственно.