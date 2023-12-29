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Руслан Нигматуллин рассказал, чем россияне отличаются от американцев

Руслан Нигматуллин рассказал, чем россияне отличаются от американцев
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Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин, который живёт в Майами, высказался о разнице в поведении среди россиян и американцев.

«Очень люблю Россию, но у нас люди крайне сдержанны в подобных проявлениях эмоций. Даже когда захожу в лифт и сам делаю человеку комплимент, как привык в США, на меня смотрят с подозрением. В Майами же в ответ обязательно пожелают хорошего дня. Так принято согласно нормам этикета. Считаю, следует иногда вести себя соответствующе и тем самым поднимать людям настроение на целый день», — приводит слова Нигматуллина RT на русском.

Напомним, за времена спортивной карьеры Нигматуллин выступал за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и другие. Также он защищал цвета национальной команды России.

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