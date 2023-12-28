Нигматуллин: «Зенит» потратил огромные деньги на бразильцев, академия работает впустую

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин высказался о работе академии санкт-петербургского «Зенита», а также о трансферной политике сине-бело-голубых.

«Мы все радуемся успехам «Зенита», и петербуржцы завоёвывают трофеи, в том числе благодаря мастерству Сергея Семака. Но нельзя забывать, что они потратили огромные деньги на бразильцев. А ведь в Санкт-Петербурге действует прекрасная академия, и весь город работает на клуб. Всё это впустую, так как его воспитанники почти не имеют шансов пробиться в основу и в лучшем случае могут готовиться к арендам в «Сочи» или «Оренбург». На это необходимо обратить внимание: ребята должны иметь мотивацию», — приводит слова Нигматуллина RT.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 36 очков после 18 матчей. Лидирует «Краснодар» — у команды Владимира Ивича 38 очков за аналогичное количество игр. «Быки» ушли на перерыв зимним чемпионом РПЛ. Замыкает тройку московское «Динамо», у бело-голубых 32 очка за 18 встреч.