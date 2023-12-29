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Уткин иронично ответил на вопрос о приглашении на скандальную вечеринку Ивлеевой

Уткин иронично ответил на вопрос о приглашении на скандальную вечеринку Ивлеевой
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Журналист и экс-телекомментатор Василий Уткин отреагировал на вопрос о приглашении на скандальную «голую» вечеринку московского блогера Анастасии Ивлеевой. Фотографии и видеоролики с этого мероприятия попали в сеть и вызвали большой общественный резонанс с осуждением участников вечеринки.

«Звали ли меня на вечеринку Ивлеевой? Звали, я не прошел дресс-код», — написал Уткин в своём телеграм-канале в ходе ответов на вопросы подписчиков.

Ранее появилась информация, что в списке приглашённых на скандальную вечеринку был нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов. Сообщалось, что футболист по неозвученным причинам не принял участие в мероприятии, хотя и попал в список его потенциальных участников.

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Источник: Фёдор Смолов был приглашён на скандальную «голую» вечеринку Ивлеевой
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