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Источник: Фёдор Смолов был приглашён на скандальную «голую» вечеринку Ивлеевой

Источник: Фёдор Смолов был приглашён на скандальную «голую» вечеринку Ивлеевой
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов был в списке приглашённых на скандально известную вечеринку звёзд шоу-бизнеса с дресс-кодом «почти голые», которую в Москве провела блогер Анастасия Ивлеева. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, помимо Смолова, на вечеринку также была приглашена и бывший генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки. Сообщается, что в итоге и Фёдор, и Тина не пришли на вечеринку по разным причинам.

Напомним, скандальная вечеринка прошла 20 декабря в московском клубе Mutabor и предполагала дресс-код в стиле «почти голый». На вечеринке присутствовали множество знаменитостей, в том числе Ксения Собчак, Лолита, Филипп Киркоров и другие.

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