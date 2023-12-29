Президент «Барселоны» Лапорта обратился к болельщикам

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к болельщикам каталонского клуба в преддверии 2024 года, в котором команда отметит свой 125-летний юбилей.

«Барса» отпразднует 125 лет своей истории с большей силой, чем когда-либо, с обнадёживающим и захватывающим настоящим и будущим, которое мы хотим разделить со всеми нашими членами и болельщиками с помощью нового «Эспай Барса» (проект по реконструкции инфраструктуры клуба «Барселона». — Прим. «Чемпионата»), сцены мечты, где найдётся место всем нашим видам спорта, футболу, баскетболу, гандболу, хоккею, футзалу и любительскому спорту, которые представляют собой повседневную сущность нашего клуба.

Независимо от того, откуда мы родом, мы все укрепляем и развиваем семью «куле», чтобы распространять наши ценности, основанные на таланте, скромности, старании, командной работе и уважении, по всему миру», — приводит слова Лапорты Marca.

После 18 сыгранных туров чемпионата Испании каталонский клуб набрал 38 очков и занимает третье место. На первом месте располагается мадридский «Реал» с 45 очками, опережающий «Жирону» по дополнительным показателям

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko