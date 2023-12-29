Сегодня определится судьба трансфера нападающего Артура в «Зенит»

Сегодняшний день станет решающим для завершения трансфера нападающего «Палмейраса» Артура в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает журналист Тиаго Ферри в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, новый менеджер нападающего Пауло Питомбейра достиг прогресса в контактах между клубами, чтобы завершить сделку по продаже бразильца за € 15 млн плюс ещё € 3 млн в виде бонусов.

Артур выступает за «Палмейрас» с 2023 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне бразильский форвард провёл 59 матчей в составе «Палмейраса», в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.