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«Коринтианс» согласился на условия «Зенита» по аренде Роберта Ренана

«Коринтианс» согласился на условия «Зенита» по аренде Роберта Ренана
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Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан может покинуть российский клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Revista Colorada, бразильский «Коринтианс» договорился с «Зенитом» по условиям аренды футболиста. В сделке между сторонами будет предусмотрен пункт о немедленном завершении аренды в случае трансферного предложения от европейского клуба летом 2024 года.

Напомним, Ренан выступает за «Зенит» с января 2023-го. Контрактное соглашение бразильского игрока с петербургским клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Ренана в € 9 млн.

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