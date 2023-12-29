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Источник: Лесовой сегодня пройдёт медосмотр для трансфера из «Динамо» в «Маккаби» Хайфа

Источник: Лесовой сегодня пройдёт медосмотр для трансфера из «Динамо» в «Маккаби» Хайфа
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Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой сегодня пройдёт медицинское обследование для завершения трансфера в «Маккаби» из Хайфы. После этого 25-летний российский футболист встретится с руководством своего будущего клуба для окончательного обсуждения условий личного контракта, информирует интернет-портал One.

Ранее в израильских СМИ появилась информация, что «Маккаби» ведёт работу по получению Лесовым гражданства Израиля. В клубе из Хайфы хотят, чтобы Даниил не числился легионером.

В нынешнем сезоне Лесовой принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним результативным пасом. В общей сложности россиянин провёл на поле 83 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2025 года.

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