Анчелотти продлил контракт с «Реалом» — Relevo

Руководство мадридского «Реала» и 64-летний итальянский главный тренер Карло Анчелотти продлили контракт, сообщает Relevo. Ранее сообщалось, что «сливочные» собирались продлить контракт с тренером в январе 2024 года.

По информации источника, новое соглашение между мадридским клубом и Анчелоттти рассчитано до лета 2026 года.

Напомним, Анчелотти возглавил мадридский «Реал» летом 2021 года. Итальянец вернулся к работе в мадридском клубе после ухода из «Эвертона». За свою тренерскую карьеру Карло также успел поработать в «Парме», «Ювентусе», «Милане», «Челси», «ПСЖ», «Баварии» и «Наполи».

После 18 туров Ла Лиги «Реал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков. Столько же у «Жироны», которая уступает мадридцам по результату личной встречи.