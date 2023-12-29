Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дженоа — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тихонов: ожиданий от «Спартака» было больше, новички себя пока не проявили, кроме Бабича

Тихонов: ожиданий от «Спартака» было больше, новички себя пока не проявили, кроме Бабича
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов подвёл итоги выступления красно-белых в первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. По его мнению, «Спартак» не оправдал ожиданий, которые на него возлагались. Также Тихонов считает, что новички команды, кроме Срджана Бабича, не проявили себя в нынешнем сезоне.

«Пятое место «Спартака»? Несколько очков не хватило до третьего места. Много ждали от «Спартака», потому что было качественное усиление. Но в данный момент понимаем, что из тех, кто усилил команду, кроме Бабича, пока проявить себя никто не может. Ожиданий от «Спартака» было больше.

У «Спартака» очень тяжёлый старт после паузы — это «Зенит» и ЦСКА на выезде в первых трёх играх. Если «Спартак» удачно сыграет их, то будет шанс. Если нет, то, думаю, шансов уже не будет», — приводит слова Андрея Тихонова Sport24.

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв в сезоне на пятом месте в турнирной таблице. Лидером чемпионата является «Краснодар». Действующий чемпион, «Зенит», занимает второе место в таблице.

Материалы по теме
Трансферы РПЛ, которые уже состоялись. Усилился не только ЦСКА
Трансферы РПЛ, которые уже состоялись. Усилился не только ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android