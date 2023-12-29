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Президент РПЛ: мне не понравилась история с трэш-током перед матчем «Динамо» — «Зенит»

Президент РПЛ: мне не понравилась история с трэш-током перед матчем «Динамо» — «Зенит»
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Александр Алаев, являющийся президентом Российской Премьер-Лиги, прокомментировал ситуацию с взаимными выпадами пресс-служб «Динамо» и «Зенита» перед их очным матчем в 1/4 финала Фонбент Кубка России (1:0), который состоялся 29 ноября.

«Что касается истории с матчем «Динамо» — «Зенит», то мне эта история очень не понравилась. Надеюсь, что мы будем подогревать интерес к матчам в несколько другом ракурсе», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
29 ноября 2023, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Смолов – 74'    
Удаления: Карраскаль – 69' / нет

Напомним, «Динамо» анонсировало первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» мемом с тонущим мальчиком и надписью «поддержим динамовцев всей страной». Спустя некоторое время в телеграм-канале сине-бело-голубых появился пост с изображением жемчужины, предлагающим на неё нажать. В случае если пользователь сделает это, он увидит цифры 2458 и слова: «Вы опустились на дно». Скорее всего, это отсылка на известную в болельщицких кругах оскорбительную кричалку про «Динамо».

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