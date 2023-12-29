Президент РПЛ: мне не понравилась история с трэш-током перед матчем «Динамо» — «Зенит»

Александр Алаев, являющийся президентом Российской Премьер-Лиги, прокомментировал ситуацию с взаимными выпадами пресс-служб «Динамо» и «Зенита» перед их очным матчем в 1/4 финала Фонбент Кубка России (1:0), который состоялся 29 ноября.

«Что касается истории с матчем «Динамо» — «Зенит», то мне эта история очень не понравилась. Надеюсь, что мы будем подогревать интерес к матчам в несколько другом ракурсе», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, «Динамо» анонсировало первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» мемом с тонущим мальчиком и надписью «поддержим динамовцев всей страной». Спустя некоторое время в телеграм-канале сине-бело-голубых появился пост с изображением жемчужины, предлагающим на неё нажать. В случае если пользователь сделает это, он увидит цифры 2458 и слова: «Вы опустились на дно». Скорее всего, это отсылка на известную в болельщицких кругах оскорбительную кричалку про «Динамо».