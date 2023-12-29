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Александр Алаев: у РПЛ есть несколько вариантов по производителю мячей

Александр Алаев: у РПЛ есть несколько вариантов по производителю мячей
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Александр Алаев, являющийся президентом Российской Премьер-Лиги, ответил на вопрос о том, является ли правдой, что у РПЛ есть предложение от испанского бренда Kelme относительно того, чтобы произвести мячи для чемпионата России.

«Да, это один из вариантов. Есть несколько вариантов. Есть и российские производители. В январе-феврале протестируем все варианты», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне клубы Российской Премьер-Лиги играют мячами от производителя Nike, являющегося американской компанией.

На текущий момент бренд Kelme является экипировщиком «Урала». Ранее испанский бренд был техническим спонсором мадридского «Реала» и московского «Динамо».

После первой части чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков.

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