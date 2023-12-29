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Роналдо близок к переходу в «Ростов»

Роналдо близок к переходу в «Ростов»
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Агент Хулио Сезар Гранха, являющийся агентом полузащитника болгарского клуба «Левски» Роналдо Сезара Соареса дос Сантоса, рассказал, что его клиент близок к подписанию контракта с «Ростовом».

«Переговоры были совсем не простыми, и они ещё не до конца проработаны, поскольку мы обговорили поездку в Ростов, чтобы увидеть всё своими глазами, а затем подписать контракт. Но мы целый месяц вели переговоры и пришли к соглашению.

В переговорах нам помогали два посредника. Я как агент немного опасаюсь и до сих пор боюсь, пока мы с партнёром не приехали в Ростов и не дали добро. Однако сам игрок очень доволен тем, что на него так рассчитывают», — приводит слова агента Роналдо «РБ Спорт».

Также, по информации источника, «Ростов» может заплатить за 23-летнего футболиста € 2 млн. Российский клуб предлагает Роналдо контракт, рассчитанный на 4,5 года.

Напомним, в нынешнем сезоне бразильский полузащитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с болгарским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.

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