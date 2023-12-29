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Лидер Первой лиги махачкалинское «Динамо» проведёт контрольные матчи с клубами из РПЛ

Махачкалинское «Динамо», возглавляющее турнирную таблицу Мелбет Первой лиги, в рамках тренировочного зимнего сбора проведёт контрольные матчи с калининградской «Балтикой» и воронежским «Факелом», представляющими РПЛ. Об этом информирует пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.

Сообщается, что матч с «Балтикой» состоится 15 февраля 2024 года. Затем 18 февраля «Динамо» сыграет с «Факелом». Оба матча пройдут в Турции.

Подчёркивается, что на текущий момент махачкалинский клуб находится в отпуске, из которого выйдет 6 января грядущего года.

Напомним, после 20 туров Первой лиги «Динамо» набрало 37 очков. На второй строчке расположились «Химки», которые заработали 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Акрон», имеющий в своём активе 35 очков.