Газизов рассказал о трансферной политике «Динамо» Мх в связи с лидерством в Первой лиге

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что клуб отказался от предложений по некоторым игрокам команды в зимнее трансферное окно в связи с лидерством в РПЛ.

«Планируется ли кадровое усиление команды в зимнее трансферное окно? Если говорить о бюджете, то слово «мал» – неправильное. Бюджет у нас скромный, но достойный.

Усиление будет. Мы ищем игроков хорошего уровня, которые смогут обеспечить конкуренцию нашим игрокам. А конкурировать с нашими игроками сложно, потому что мы первые. Соответственно, задача в этом смысле намного тяжелее, чем раньше.

Рассматриваем ли мы предложения от других клубов по игрокам этой зимой или пытаемся сохранить их, чтобы выполнить задачу выхода в Премьер-лигу? У нас есть предложения по нескольким игрокам. Мы их не рассматриваем. Потому что есть задача. Если нас удивят суммой, если она окажется запредельной, будем решать. Так работает футбольный бизнес. Пусть удивляют, а там посмотрим.

Правило одно – если сумма трансфера большая, удерживать игрока нельзя. Это даже не от суммы зависит, а от того, где он будет играть дальше, в какой команде, и будет ли в этом для нас, как клуба, реклама. Если он переходит в серьезный клуб и играет там – это же реклама для нас. За счет этого можем говорить: мы это сделали – можем повторить», — приводит слова Газизова официальный сайт клуба.

Махачкалинское «Динамо» лидирует в Первой лиге с 37 очками после 20 туров. «Химки» отстают на одно очко, «Акрон», «Тюмень» и «Арсенал» — на два, «Алания» — на пять.