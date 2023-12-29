«Мы продолжаем наш путь». Анчелотти поделился эмоциями от продления контракта с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на пролонгацию своего трудового соглашения со «сливочными» до 2026 года.

«Сегодня счастливый день. Мы с «Реалом» продолжаем совместный путь в поисках новых, больших успехов. Спасибо всем, и вперёд, Мадрид!» — написал Анчелотти в своей социальной сети.

Напомним, итальянский специалист возглавил «Реал» летом 2021 года. Итальянец вернулся к работе в мадридском клубе после ухода из «Эвертона». За этот период мадридский клуб под руководством Анчелотти выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок Испании.

После 18 туров Ла Лиги «Реал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков. Столько же у «Жироны», которая уступает мадридцам по результату личной встречи.

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