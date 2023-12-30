«Сокол» пополнился игроками «Родины» и «Урарту»

«Сокол» пополнился 26-летним полузащитником Ильёй Камышевым из «Родины» и 25-летним нападающим Артёмом Максименко из армянского «Урарту».

Камышев присоединится к саратовцам после Нового года. В этом сезоне он провёл за «Родину» 16 матчей и забил один гол. Ранее он несколько лет выступал в РПЛ за «Химки», проведя в общей сложности 28 матчей.

Максименко в нынешнем сезоне забил за «Урарту» пять мячей и сделал голевую передачу. Он сыграл за ереванцев по два матча в квалификациях Лиги чемпионов и Лиги конференций и отметился одним взятием ворот.

На счету Максименко 11 матчей в РПЛ в составе «Урала». Он также выступал за «Ротор», «Балтику», «Велес», «Нижний Новгород», «Зенит-2», «Арсенал».

«Сокол» занимает 16-е место в Первой лиге. На счету команды 20 очков в 20 проведённых матчах.