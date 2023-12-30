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«Барселона» и ряд топ-клубов Европы заинтересовались 16-летним талантом «Палмейраса»

«Барселона» и ряд топ-клубов Европы заинтересовались 16-летним талантом «Палмейраса»
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16-летний правый вингер бразильского «Палмейраса» Эстевао Виллиан стал объектом трансферного интереса ряда европейских клубов, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, юным бразильцем интересуются «Барселона», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси», при этом сам он склоняется к переходу в ряды каталонцев. Однако, как сообщается, препятствием может стать финансовое положение сине-гранатовых, которые не готовы уплатить отступные в размере 60 млн евро. При этом Эстевао Виллиан не может переехать в Европу до апреля 2025 года, когда ему исполнится 18 лет.

В прошедшем сезоне-2023 16-летний футболист дебютировал в бразильской Серии A, выйдя на замену на 12 минут. За молодёжную команду «Палмейраса» Эстевао Виллиан сыграл в 12 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами и одним результативным пасом. Ранее появлялась информация о вероятном выкупе трансфера игрока лондонским «Челси».

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