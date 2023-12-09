«Челси» ведёт переговоры с «Палмейрасом» о трансфере 16-летнего игрока

Лондонский «Челси» ведёт переговоры с бразильским «Палмейрасом» по трансферу 16-летнего вингера Эстевао Виллиана, сообщает издание Goal.

По данным источника, сумма сделки может достичь 40 миллионов евро. При этом футболист не сможет сразу отправиться в Европу — это возможно только после достижения им 18-летнего возраста, что произойдёт в апреле 2025 года. Сообщается, что с высокой вероятностью выплата будет разбита на отдельные платежи и завершится к моменту возможного переезда игрока в Англию.

7 декабря 2023 года Эстевао Виллиан дебютировал в бразильской Серии A, сыграв 12 минут в выездном матче против «Крузейро» (1:1). С учётом молодёжных соревнований на его счету в текущем сезоне 15 матчей, два забитых гола и один результативный пас.