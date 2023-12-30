Гари Линекер: Мудрик не виноват, что стоит 100 миллионов

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер оценил игру полузащитника «Челси» Михаила Мудрика.

«Мы говорили о трансферах «Челси», но я кое-что вижу в Мудрике. Думаю, что-то в нём есть. Он забил гол, у него сейчас уже четыре мяча, он очень быстрый.

Всё равно он кое-что показывает, и Михаил должен это делать, потому что стоит 100 миллионов фунтов, но это не его вина», — сказал Линекер в подкасте The Rest Is Football.

Михаил Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 70 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает украинца в € 40 млн. В нынешнем сезоне футболист сыграл 19 матчей, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

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