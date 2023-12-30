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Артём Федецкий: Зинченко входит в четвёрку лучших левых защитников мира

Артём Федецкий: Зинченко входит в четвёрку лучших левых защитников мира
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Бывший игрок сборной Украины Артём Федецкий поделился мнением о критике защитника «Арсенала» Александра Зинченко.

«Настоящие болельщики понимают, что означает Зинченко для „Арсенала“. Я слежу за «Арсеналом», мы иногда переписываемся с Сашей. Могу с уверенностью сказать, что он лидер на поле и в раздевалке. Зина – это ключевой игрок «канониров» и профессионал.

Он отвлекается от хейта и нормально на это реагирует, просто делает своё дело. Зина всегда отдаётся команде, чтобы принести максимальную пользу. А болельщики всегда будут находить какой-то негатив, как бы ты ни играл.

Зина не один же играет. В футболе встречаются технические ошибки и ошибаются абсолютно все, и Месси, и Мбаппе. Думаю, неудачные матчи – это временное явление. По некоторым опросам, Саня входит в четвёрку лучших левых защитников мира, что подтверждает его высокий уровень. Он это доказал, выступая в «Манчестер Сити», а теперь доказывает в «Арсенале». Его самоотдача и игровые качества не подлежат сомнению», – цитирует Федецкого Украинский футбол.

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