Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 20-го тура АПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 30 декабря, матчем между «Лутон Таун» и лондонским «Челси» стартует 20-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

30 декабря, суббота:

«Лутон Таун» — «Челси» — 15:30 мск;

«Астон Вилла» — «Бёрнли» — 18:00 мск;

«Вулверхэмптон» — «Эвертон» — 18:00 мск;

«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» — 18:00 мск;

«Кристал Пэлас» — «Брентфорд» — 18:00 мск;

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» — 20:30 мск.

31 декабря, воскресенье:

«Фулхэм» — «Арсенал» — 17:00 мск;

«Тоттенхэм» — «Борнмут» — 17:00 мск.

1 января, понедельник:

«Ливерпуль» — «Ньюкасл» — 23:00 мск.

2 января, вторник:

«Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон» — 22:30 мск.

В данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 42 очка в 19 играх. Ближайшими преследователями мерсисайдцев являются «Арсенал» (40 очков) и «Астон Вилла» (39 очков).