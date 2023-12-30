Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 20-го тура АПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 30 декабря, матчем между «Лутон Таун» и лондонским «Челси» стартует 20-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
30 декабря, суббота:
«Лутон Таун» — «Челси» — 15:30 мск;
«Астон Вилла» — «Бёрнли» — 18:00 мск;
«Вулверхэмптон» — «Эвертон» — 18:00 мск;
«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» — 18:00 мск;
«Кристал Пэлас» — «Брентфорд» — 18:00 мск;
«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» — 20:30 мск.
31 декабря, воскресенье:
«Фулхэм» — «Арсенал» — 17:00 мск;
«Тоттенхэм» — «Борнмут» — 17:00 мск.
1 января, понедельник:
«Ливерпуль» — «Ньюкасл» — 23:00 мск.
2 января, вторник:
«Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон» — 22:30 мск.
В данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 42 очка в 19 играх. Ближайшими преследователями мерсисайдцев являются «Арсенал» (40 очков) и «Астон Вилла» (39 очков).