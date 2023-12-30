IFFHS объявила имена лучших вратарей 2023 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших голкиперов 2023 года. Этот рейтинг возглавил бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес. Второе место занял другой южноамериканский голкипер Эмилиано Мартинес. Топ-3 замкнул бельгиец Тибо Куртуа.

Топ-10 вратарей 2023 года по версии IFFHS: