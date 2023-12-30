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IFFHS объявила имена лучших вратарей 2023 года

IFFHS объявила имена лучших вратарей 2023 года
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших голкиперов 2023 года. Этот рейтинг возглавил бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес. Второе место занял другой южноамериканский голкипер Эмилиано Мартинес. Топ-3 замкнул бельгиец Тибо Куртуа.

Топ-10 вратарей 2023 года по версии IFFHS:

  1. Эдерсон Мораес («Манчестер Сити», Бразилия).
  2. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина).
  3. Тибо Куртуа («Реал» Мадрид, Бельгия).
  4. Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия).
  5. Ян Облак («Атлетико» Мадрид, Словения).
  6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия).
  7. Яссин Боно («Аль-Хиляль», Марокко).
  8. Алисон Бекер («Ливерпуль», Бразилия).
  9. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», Камерун).
  10. Мик Меньян («Милан», Франция).
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