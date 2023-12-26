Стали известны имена лучших футболистов 2023 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших футболистов 2023 года. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд возглавил этот список, француз Килиан Мбаппе расположился на втором месте. Топ-3 замкнул легендарный Лионель Месси.

Топ-10 лучших футболистов 2023 года по версии IFFHS: