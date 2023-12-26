Стали известны имена лучших футболистов 2023 года по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших футболистов 2023 года. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд возглавил этот список, француз Килиан Мбаппе расположился на втором месте. Топ-3 замкнул легендарный Лионель Месси.
Топ-10 лучших футболистов 2023 года по версии IFFHS:
- Эрлинг Холанд (нападающий, «Манчестер Сити»).
- Килиан Мбаппе (нападающий, «ПСЖ»).
- Лионель Месси (нападающий, «Интер Майами»).
- Родриго Эрнандес (полузащитник, «Манчестер Сити»).
- Джуд Беллингем (полузащитник, «Реал» Мадрид).
- Кевин де Брёйне (полузащитник, «Манчестер Сити»).
- Гарри Кейн (нападающий, «Бавария»).
- Бернарду Силва (полузащитник, «Манчестер Сити»).
- Винисиус Жуниор (нападающий, «Реал» Мадрид).
- Лаутаро Мартинес (нападающий, «Интер»).
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