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Стали известны имена лучших футболистов 2023 года по версии IFFHS

Стали известны имена лучших футболистов 2023 года по версии IFFHS
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших футболистов 2023 года. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд возглавил этот список, француз Килиан Мбаппе расположился на втором месте. Топ-3 замкнул легендарный Лионель Месси.

Топ-10 лучших футболистов 2023 года по версии IFFHS:

  1. Эрлинг Холанд (нападающий, «Манчестер Сити»).
  2. Килиан Мбаппе (нападающий, «ПСЖ»).
  3. Лионель Месси (нападающий, «Интер Майами»).
  4. Родриго Эрнандес (полузащитник, «Манчестер Сити»).
  5. Джуд Беллингем (полузащитник, «Реал» Мадрид).
  6. Кевин де Брёйне (полузащитник, «Манчестер Сити»).
  7. Гарри Кейн (нападающий, «Бавария»).
  8. Бернарду Силва (полузащитник, «Манчестер Сити»).
  9. Винисиус Жуниор (нападающий, «Реал» Мадрид).
  10. Лаутаро Мартинес (нападающий, «Интер»).
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