Гвардиола — лучший тренер 2023 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу лучшим тренером 2023 года.

В течение 2023 календарного года Хосеп Гвардиола выиграл английскую Премьер-лигу, Кубок Англии, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира по футболу.

Отметим, что испанец входил в пятёрку лучших тренеров в мире на протяжении 14 лет, а также выигрывал данную награду в 2009 и 2011 годах.

52-летний Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Вместе с командой он выиграл 16 трофеев, включая пять побед в чемпионате Англии.

Ранее испанец тренировал каталонскую «Барселону» и мюнхенскую «Баварию». Всего за свою карьеру Гвардиола завоевал 37 титулов.