Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Goal представил рейтинг лучших тренеров текущего сезона

Goal представил рейтинг лучших тренеров текущего сезона
Комментарии

Футбольный сайт Goal опубликовал список лучших тренеров нынешнего сезона. Этот рейтинг возглавил главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо. Вторая строчка представленного списка досталась испанцу Унаи Эмери, который возглавляет «Астон Виллу». Топ-3 замкнул тренер «Жироны» Мичел.

Топ-15 лучших тренеров сезона-2023/2024 по версии Goal:

  1. Хаби Алонсо («Байер»).
  2. Унаи Эмери («Астон Вилла»).
  3. Мичел («Жирона»).
  4. Тьяго Мотта («Болонья»).
  5. Ангелос Постекоглу («Тоттенхэм»).
  6. Симон Индзаги («Интер»).
  7. Себастяьн Хёнесс («Штутгарт»).
  8. Юрген Клопп («Ливерпуль»).
  9. Франческо Фариоли («Ницца»).
  10. Микель Артета («Арсенал» Лондон).
  11. Карло Анчелотти («Реал» Мадрид).
  12. Петер Бош (ПСВ).
  13. Диего Симеоне («Атлетико» Мадрид).
  14. Иманол Альгуасиль («Реал Сосьедад»).
  15. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
Материалы по теме
Беллингем возглавил рейтинг фаворитов «Золотого мяча» 2024 года по версии Goal
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android