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Итальянский тренер «Химок» высказался на тему питания российских футболистов

Итальянский тренер «Химок» высказался на тему питания российских футболистов
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Итальянский тренер «Химок» по физической подготовке Серджио Джовани поделился мнением о питании российских футболистов.

«По сравнению с тем, что было 19 лет назад, в России ситуация стала лучше. Раньше она была катастрофически плохой. В российских топ-клубах есть консультанты по питанию, но они работают не на таком детализированном уровне, как в Италии, Испании, Германии или Франции. Я думаю, что в плане питания игроков российскому футболу есть куда расти.

Необходимо с детского возраста объяснять футболистам — насколько важно правильно питаться. Тренерскому персоналу нужно разработать единые правила и подходы в этом отношении. Клубы, в свою очередь, должны выделять больше денег на специалистов по питанию. Это очень важно в современном спорте», — приводит слова Джовани «Матч ТВ».

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