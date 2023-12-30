Ванда Нара решила замазать фингал своему мужу Икарди, полученный им в игре с «Фенербахче»

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, приняла решение замазать синяк под глазом своего мужа, который он получил, врезавшись в штангу во время минувшего матча чемпионата Турции с «Фенербахче» (0:0).

Ванда Нара замазывает фингал своему мужу Мауро Икарди:

Напомним, вчера, 29 декабря, «Галатасарай» и «Фенербахче» должны были сыграть вновь, но на этот раз в матче Суперкубка Турции, проведение которого планировалось в Саудовской Аравии. Одна эта встреча не состоялась из-за политической позиции саудовских властей. Клубы хотели, чтобы перед матчем был исполнен гимн Турции, а также вывешен портрет основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Однако эти запросы были полностью отклонены властями Саудовской Аравии. Учитывая эту ситуацию, «Галатасарай» и «Фенербахче» заявили, что это матч не будет сыгран.