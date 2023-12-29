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«То, что происходит на поле, остаётся на поле». Джеко рассказал о своём отношении к Икарди

«То, что происходит на поле, остаётся на поле». Джеко рассказал о своём отношении к Икарди
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Нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко рассказал о своём отношении к форварду «Галатасарая» Мауро Икарди. Напомним, после очного противостояния этих команд босниец негативно отреагировал на пост «Галатасарая», в котором была опубликована фотография форварда-аргентинца с синяком и присутствовала критика судейства турецкой Суперлиги.

«У нас нет проблем с Икарди. То, что происходит на поле, остаётся на поле. Мы друзья», — приводит слова Джеко журналист Ягыз Сабинсоглу в соцсети X (ранее Twitter).

После 17 туров «Фенербахче» занимает первое место с 44 очками. «Галатасарай» расположился на второй строчке турнирной таблицы с аналогичным количеством очков. Команда из европейской части Стамбула уступает «Фенербахче» по дополнительным показателям.

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