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Аргентинский игрок «Рубина» Валентин Вада оценил «Иронию судьбы»

Аргентинский игрок «Рубина» Валентин Вада оценил «Иронию судьбы»
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Аргентинский полузащитник казанского «Рубина» Валентин Вада поделился мнением о советском фильме 1975 года «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

«Фильм мне понравился. Это очень весёлый фильм. Люди, наверное, смотрят его в кругу семьи, смеются, хорошо проводят время. Мы в Аргентине тоже любим проводить время со своими близкими в семейном кругу. Надеюсь, вы смотрели этот фильм. Я очень рекомендую вам его посмотреть.

Всех поздравляю с Рождеством и Новым годом! Всем болельщикам «Рубина», всем казанцам, всем аргентинцам, всем жителям моего родного города Сан-Хорхе желаю хорошего Нового года, желаю вам здоровья, успехов! Всех обнимаю и целую!», — сказал Вада в конце видео на YouTube-канале «Рубина».

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