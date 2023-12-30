«Я не рассчитывал на Энрике». Иньяки Уильямс — о решении играть за сборную Ганы

Вингер «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс рассказал, почему он принял решение выступать за сборную Ганы, хотя ранее уже играл в составе испанской национальной команды.

«Такие решения принимаются с учётом многих факторов. Я не рассчитывал, что предыдущий тренер сборной Испании вызовет меня. Хотя при Лопетеги и Дель Боске я находился в списке кандидатов. Да, я не всегда был в оптимальном состоянии, но столько лет не попадать даже в предварительный список… С другой стороны, у тренера были все основания вызывать того, кого он считает нужным. В конце концов, передо мной открылась возможность выступать за Гану. Горжусь, что принял это решение», — приводит слова Уильямса AS.

Напомним, 29 мая 2016 года Иньяки провёл 30 минут в футболке национальной сборной Испании в матче с Боснией и Герцеговиной, однако он был товарищеским, поэтому выбору футбольного гражданства в пользу исторической родины ничего не мешает.

У Уильямса есть младший брат Нико, который принял решение выступать за сборную Испании.