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Андрей Канчельскис: в 2024 году желаю российскому футболу терпения

Андрей Канчельскис: в 2024 году желаю российскому футболу терпения
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Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис пожелал российскому футболу терпения в предстоящем календарном году.

«В 2024 году желаю российскому футболу терпения. Пожелаю, чтобы поскорее вернулись на международную арену. Для футболистов самое главное — без травм», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В данный момент Андрей Канчельскис является главным тренером киргизского «Мурас Юнайтед». Ранее он возглавлял такие команды, как московское «Торпедо-ЗИЛ», «Уфа», латышская «Юрмала», «Солярис» и узбекский «Навбахор». Также был помощником главного тренера в «Волге Нижний Новгород» и генеральным директором казахстанского «Тобола», с которым он выиграл Кубок страны.

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