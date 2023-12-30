Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Крыльев Советов» выделил причины резкого прогресса команды в РПЛ

Спортивный директор «Крыльев Советов» выделил причины резкого прогресса команды в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, чем обусловлен прогресс самарского клуба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Если мы возьмём концовку прошлого сезона, то, наверное, качество игры у нас не стало сильно лучше. Просто реализация тогда была на другом уровне. Ребята в прошлом году прошли достаточно тяжёлый период — было много несправедливых вещей, не фартило. Но есть костяк. Никто нас не покинул летом, кроме Коваленко, который уехал в «Зенит». Ребята ещё больше сыгрались, лучше адаптировались к требованиям главного тренера», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Крыльев Советов» набрали 29 очков и на текущий момент занимают шестое место в РПЛ. По итогам минувшего сезона самарский клуб занял 12-е место.

Турнирная таблица чемпионата России
Материалы по теме
Эксклюзив
Корниленко: Гарре радует нас, Глушенков — самый талантливый российский футболист
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android