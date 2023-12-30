Спортивный директор «Крыльев Советов» выделил причины резкого прогресса команды в РПЛ

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, чем обусловлен прогресс самарского клуба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Если мы возьмём концовку прошлого сезона, то, наверное, качество игры у нас не стало сильно лучше. Просто реализация тогда была на другом уровне. Ребята в прошлом году прошли достаточно тяжёлый период — было много несправедливых вещей, не фартило. Но есть костяк. Никто нас не покинул летом, кроме Коваленко, который уехал в «Зенит». Ребята ещё больше сыгрались, лучше адаптировались к требованиям главного тренера», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Крыльев Советов» набрали 29 очков и на текущий момент занимают шестое место в РПЛ. По итогам минувшего сезона самарский клуб занял 12-е место.