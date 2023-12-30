«Бухло уже купили?» Карпин поприветствовал футболистов в телеграм-канале сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поприветствовал футболистов. Сегодня, 30 декабря, Карпин и игроки национальной команды выступают в качестве администраторов официального телеграм-канала сборной России.

«Приветствую, футболистики! Как вы там отдыхаете? Готовитесь, видимо, уже к Новому году. Бухло уже купили, я так понимаю? Что у нас с весом? Особенно наши жиробасы. Знаете, кто из вас часто отличается по этому поводу. Говорите, кто, как, где», — приводит слова Карпина официальный телеграм-канал сборной России.

Тренер уже получил ответы от нападающего Александра Соболева, защитника Дмитрия Чистякова и полузащитника Данилы Глебова. За этим общением можно следить в телеграм-канале сборной России.