Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бухло уже купили?» Карпин поприветствовал футболистов в телеграм-канале сборной России

«Бухло уже купили?» Карпин поприветствовал футболистов в телеграм-канале сборной России
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поприветствовал футболистов. Сегодня, 30 декабря, Карпин и игроки национальной команды выступают в качестве администраторов официального телеграм-канала сборной России.

«Приветствую, футболистики! Как вы там отдыхаете? Готовитесь, видимо, уже к Новому году. Бухло уже купили, я так понимаю? Что у нас с весом? Особенно наши жиробасы. Знаете, кто из вас часто отличается по этому поводу. Говорите, кто, как, где», — приводит слова Карпина официальный телеграм-канал сборной России.

Тренер уже получил ответы от нападающего Александра Соболева, защитника Дмитрия Чистякова и полузащитника Данилы Глебова. За этим общением можно следить в телеграм-канале сборной России.

Материалы по теме
Карпин и игроки сборной России станут админами аккаунта команды в соцсетях
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android